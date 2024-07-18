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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 16:52

الجزائر: "إسرائيل" دمرت معبر رفح بعدما طلبت محكمة العدل الدولية فتحه

الجزائر: "إسرائيل" دمرت معبر رفح بعدما طلبت محكمة العدل الدولية فتحه
واستنكر ممثل الجزائر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في فلسطين، الأربعاء، ما وصفه بأنه "عجز من المجتمع الدولي، عن وقف آلة الموت والدمار في غزة".
 
وقال قواوي إن "الاحتلال دمّر معبر رفح بالكامل، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية بفتحه"، مشدّداً على أنّ الاحتلال استهدف شاحنات المساعدات، ومنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القيام بعملها.
 
وأوضح ممثل الجزائر أن مجرمي الحرب في الحكومة الإسرائيلية يستخدمون المساعدات الإنسانية كـ"ورقة لانتهاك حقوق الفلسطينيين"، وفقاً لتصريحاته في الأمم المتحدة.
 
هذا وأعرب عن أمله في أن "تصبح الصور المفجعة التي نشهدها في الأراضي المحتلة، الفصل الأخير من معاناة الفلسطينيين، وأن تمهد الطريق لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس" ،وفقاً لما قال.
رقم : 1148389
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