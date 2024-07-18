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الخميس 18 تموز 2024 ساعة 18:47

بعد إصابته بـ"كورونا"... هل حياة بايدن في خطر؟

بعد إصابته بـ"كورونا"... هل حياة بايدن في خطر؟
ولا يعاني الرئيس الأميركي من حالات طبية مزمنة قد تجعله أكثر عرضة للخطر، حيث يتلقى العلاج الخاص بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والكوليسترول، والرجفان الأذيني.

لهذا تقول غوندر: "لسنا على علم بأية حالات طبية مزمنة من شأنها أن تشكل عامل خطر لإصابة بايدن بحالات كورونا أكثر شدة".

كما تشمل الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة، السرطان، وأمراض الكلى والكبد والرئة المزمنة، والخرف، والسكري، وأمراض القلب، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأكد الطبيب المعالج لبايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن العلامات الحيوية للرئيس كلها طبيعية.

ويحمي عقار "باكسلوفيد" الذي يتناوله بايدن لمواجهة كوفيد 19، من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة، لكنه قد يتداخل مع دواء آخر، وفق المجلة الأميركية.

ويتناول الرئيس الأميركي دواء "باكسلوفيد"، وهو عبارة عن حبوب مضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19.

ويتفاعل الدواء مع العديد من الأدوية الأخرى، بما في ذلك أدوية خفض الكوليسترول، التي يتناولها بايدن، وفقا لتقريره الصحي.

ومن المرجح أن طبيب بايدن نصحه بالتوقف عن تناول الدواء أثناء علاجه بـ"باكسلوفيد"، وفقا لإرشادات معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة.

وتشير الأبحاث إلى أن كل إصابة بفيروس كورونا تزيد من فرص الإصابة بكوفيد طويل الأمد.

وتقول غوندر إن إصابة بايدن تأتي في الوقت الذي يتم فيه تسجيل مستويات مرتفعة أو مرتفعة للغاية من فيروس كوفيد - 19، في مياه الصرف الصحي بنحو 26 ولاية.

وتُظهر أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك "ارتفاعا كبيرا" في زيارات غرف الطوارئ بسبب كوفيد-19، فيما كان معدل إيجابية الاختبار حتى 6 تموز الجاري، 11%.
رقم : 1148415
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