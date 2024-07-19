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الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 06:18

في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب

في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ان الانفجار وقع في شارع بن يهودا في تل أبيب.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة على وسائل الانترنت، فإن الانفجار نجم عن سقوط مسيرة في أحد شوارع تل أبيب.

وأظهرت المقاطع المصورة حطام المسيرة في أحد الشوارع، فيما لم تعلق السلطات الإسرائيلية على الأمر حتى الآن.

وسمع أصداء الانفجار في مناطق عدة بتل أبيب، واوضحت وسائل اعلام عبرية انه جاري التحقيق ومعرفة تفاصيل الانفجار.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ان “الانفجار وقع في أحد المباني وقواتنا وصلت للمكان للتعامل مع الحادث”.
رقم : 1148477
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