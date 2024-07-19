القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة

وأكدت القوات، أننا "نعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".



وشددت على "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".



وأضافت "مستمرون في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة المدافعين عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها"، مؤكدةً أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".