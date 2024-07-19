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الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 07:43

في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح

في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن مراسليه، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، فجر اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في عدة أحياء من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وقصفت مدفعية الاحتلال الجانب الشرقي من الجامعة الإسلامية في خانيونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار جنوب غرب مدينة غزة، وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الفخاري ومعن جنوبي شرق خانيونس. كما قصفت الأطراف الغربية لمدينة رفح.

وقصف مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار محيط حاجز بيت حانون/ إيرز وشمال منطقة قليبو وبيت لاهيا شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال فجر اليوم منزلا لعائلة ابو شكيان في بلوك C بمخيم النصيرات وسط القطاع إلى 8 شهداء منهم أطفال، كما أصيب عدد من المواطنين جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة صوب مجموعة شبان في منطقة الشاكوش غربي مدينة رفح.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس وشرقي جحر الديك والبريج والمغراقة وسط قطاع غزة.
رقم : 1148486
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