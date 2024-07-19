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الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 07:45
زلزال بقوة 7.3 درجة يهز شمال تشيلي
وأضاف المصدر أن مركز الزلزال وقع على عمق 128 كم وعلى مسافة 54 كم جنوبي سان بيدرو.
وتعد تشيلي بلدا معرضا للزلازل حيث وقع أقوى زلزال شهدته الأرض بلغت قوته 9.6- 9.4 درجة في 22 مايو 1960.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1148487
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