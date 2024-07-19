زلزال بقوة 7.3 درجة يهز شمال تشيلي

وأضاف المصدر أن مركز الزلزال وقع على عمق 128 كم وعلى مسافة 54 كم جنوبي سان بيدرو.



وتعد تشيلي بلدا معرضا للزلازل حيث وقع أقوى زلزال شهدته الأرض بلغت قوته 9.6- 9.4 درجة في 22 مايو 1960.

