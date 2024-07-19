حزب الله: إصرار "نتانياهو" على الحرب يسرع بنهاية كيان العدو

واضاف السيد صفي الدين، خلال حفل تأبيني لأحد عناصر الحزب، على أنّ "لبنان معني بالحرب مع العدو الإسرائيلي بلا أسقف محدودة".



ومساء الخميس، استشهد ستة أشخاص، بينهم قائد ميداني في "وحدة الرضوان"، (قوات النخبة التابعة لحزب الله)، وأصيب 12؛ اثر غارة "إسرائيلية" على جنوب لبنان.



ونعى حزب الله القيادي في وحدة الرضوان الشهيد "جعفر معتوق"، معلنا: ‏بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق حبيب معتوق، مواليد عام 1978، من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.



وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة استهدفت مبنى من 3 طوابق، وأسفرت عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة 12.



