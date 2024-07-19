شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين بقصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو شكيان في بلوك C بمخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم أطفال.



وأضافت، أن 6 مواطنين من عائلة أبو حسنين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



كما استشهد مواطنان، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، كما قصفت المدفعية جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.



ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.



وقصفت مدفعية الاحتلال محيط معبر بيت حانون "ايريز" ومنطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.



ونقلت الوكالة عن مراسلها، أن مسعفين نقلوا عدة إصابات جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة صوب مجموعة من الشبان في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح الى مستشفى الكويت التخصصي.