لبيد: إسرائيل فقدت قوة الردع

إسلام تايمز (فلسطين) - قال زعيم المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لبيد إن انفجار المسيّرة اليمنية دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها.