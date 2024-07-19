الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن المركز الإعلامي التابع لقوى الأمن الداخلي قوله في بيان: “إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة صالون من طراز “بيجو بارس” استهدفوا أمس دورية تابعة للشرطة باستخدام سلاح ناري، ما أسفر عن استشهاد أحد الضباط وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج”.



وأضاف البيان: إنه وفور وقوع الهجوم قامت قوات الأمن بملاحقة المهاجمين والاشتباك معهم، لكنهم تمكنوا من الهروب مستغلين الظروف التي سادت المنطقة، مشدداً على استمرار عملية البحث والمطاردة حتى القبض على العناصر المسلحة الإرهابية الهاربة من يد العدالة.



وكانت قيادة قوى الأمن الإيراني في المحافظة نفسها أعلنت أواخر الشهر الماضي استشهاد اثنين من كوادرها إثر هجوم شنه إرهابيون على سيارة تحمل صندوق اقتراع في منطقة جكيغور.