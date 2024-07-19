كنعاني: إسرائيل تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على منصة إكس، إن القرار الجديد للكنيست الإسرائيلي "رفض إقامة دولة فلسطينية" هو استمرار لتسعة أشهر من جرائم الحرب المستمرة والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الجيش الإرهابي لهذا الكيان، وأظهر للعالم أجمع مرة أخرى الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الغاصب.



وأضاف، إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.



وتابع، في ظل تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية وتطبيق القوانين والأنظمة الدولية ضد الكيان الصهيوني الغاصب، ستبقى المقاومة والنضال ضد المحتل حق هذا الشعب الخاضع للاحتلال حتى استرجاع حقوق الفلسطينيين الكاملة.



وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.



وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.