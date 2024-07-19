خلل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الحوسبة حول العالم

وشهد مطار برلين الجمعة، تأخيرات في عملية تسجيل المسافرين نتيجة خلل فني في أنظمة الكمبيوتر، مما أدى إلى وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً.



في سياق مشابه، أعلنت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا عن مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع مطارات البلاد.



وقالت وزارة الداخلية الأسترالية إن الانقطاع الإلكتروني قد يكون مرتبطاً بمشكلة في شركة الأمن السيبراني العالمية "كراود سترايك".



من جهتها، أكدت شركة "كراود سترايك" أنها على علم بالتقارير حول خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد خوادمها، وتعمل على معالجة المشكلة.



كما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لخلل في تطبيقات مايكروسوفت 365، الذي يبدو أنه مرتبط بالخلل الفني الذي أثر على أنظمة الكمبيوتر في عدد من المواقع.



وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا تواجه مشاكل فنية "واسعة" وتحذر من إلغاء رحلات.



وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.



كما أعلنت شركة الطيران التركية تأثر خدماتها بأعطال فنية عالمية، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية في البلاد بسبب مشكلة الاتصالات.



كما أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أن البنك المركزي تأثر أنظمته بالأعطال الفنية العالمية.



وأكدت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عودة البث المباشر بعد التوقف بسبب عطل تقني عالمي.

