المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستعمرة أبيريم وموقع رويسات العلم

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏و‏ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏



وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 19-7-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الاسلامية ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏