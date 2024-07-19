إيران تطور 15 حقلاً جديداً للغاز في 17 محافظة

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن حيدري قوله على هامش زيارته لأشغال تنفيذ مشروع حقل خارتنغ “بن بيد” الغازي في محافظة بوشهر: “إنه مع تطوير 15 حقلاً جديداً للغاز سيتم إنتاج 120 مليون متر مكعب من الغاز يومياً”.



وأضاف حيدري: إن هذا الإجراء يعد أحد المشروعات الوطنية في إطار التعويض عن العجز في الطاقة، مشيراً إلى أنه وإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تطوير أربع مراحل من حقل بارس الجنوبي.



وأكد حيدري أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتم لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، وإيجاد فرص العمل وتطوير البنى التحتية المحلية.