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الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 15:10

البنك الأفريقي للتنمية: 65% من أراضي القارة غير مزروعة وتكفي لإطعام أكثر من 9 مليار شخص

البنك الأفريقي للتنمية: 65% من أراضي القارة غير مزروعة وتكفي لإطعام أكثر من 9 مليار شخص
وأشار إلى أن "عدد الجياع يرتفع بسبب الصدمات المتعددة الناجمة عن تغير المناخ، والصراعات، والتوترات الجيوسياسية، وتضخم أسعار الغذاء العالمية، والقيود على تصدير الأغذية، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، ولم يكن أداء أفريقيا أفضل في مواجهة هذه التحديات، حيث يعاني 288 مليون شخص من الجوع".
 
وأضاف أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو سوء التغذية والتقزّم بين الأطفال، مع ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أفريقيا. ويؤثر سوء التغذية والتقزم بشدة على القدرة الإدراكية، ويقلل من التعلم والأداء، ويؤثر سلباً على الفرص الاقتصادية على المدى الطويل".
 
وأوضح رئيس البنك الأفريقي للتنمية أنه أدرك أنه "بالتعامل مع هذه التحديات، من المهم إحداث تحول في الزراعة، بحيث يجب أن ننقل الزراعة من كونها أسلوب حياة إلى تجارة لكسب الثروة. فالغذاء هو المال وسيصل حجم سوق الأغذية والزراعة في أفريقيا إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. ولذلك، إذا تمت إدارة الزراعة بشكل جيد، فإنها ستخلق ثروات ودخلاً ووظائف هائلة لأفريقيا".
 
وأردف أن "أفريقيا لديها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة المتبقية لإطعام 9.5 مليار شخص في العالم بحلول عام 2050، وبالتالي فإن ما تفعله أفريقيا بالزراعة سوف يحدد مستقبل الغذاء في العالم".
 
ولفت أديسينا إلى أن "الزراعة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لتنويع الاقتصادات، ولتحويل المناطق الريفية، حيث يعيش أكثر من 70% من سكان أفريقيا، ويعيش معظمهم في فقر، ومن الواضح إذن أنه ما لم نقم بتحويل الزراعة، فلن تتمكن أفريقيا من القضاء على الفقر"، وفق ما قال.
رقم : 1148554
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