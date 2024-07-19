المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني اسنادا لطوفان الأقصى

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.

وكشفت المقاومة، في بيان لها، أنّ الاستهداف تم بصاروخ "وابل" الثقيل، مؤكدةً أنّه من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام صاروخ "وابل".

وبحسب ما أوضحه مصدر ميداني فإنّ صاروخ "وابل" الثقيل هو من عائلة صواريخ "بركان"، لكن زنته وقدرته التدميرية أكبر.

كذلك، نفّذ حزب الله عمليات أخرى، استهدف فيها 3 مستوطنات "أبيريم" و"نيفيه زيف" و"منوت" ‏للمرة الأولى. وأوضح أنّ الاستهداف تم عبر عشرات صواريخ "الكاتيوشا" في كل من العمليات الثلاث.

وأوضح الحزب أنّ استهداف "أبيريم" و"نيفيه زيف" و"منوت" جاء دعماً لغزة ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، والتي طالت صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا أمس.

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "‏راميم" بصاروخ "بركان"، وأصابوه إصابةً مباشرة، حيث اندلعت النيران في المكان. واستهدفوا أيضاً موقع "المطلة" بقذائف ‏المدفعية، محققين إصابةً مباشرة.

وأعلنت المقاومة استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في "خربة ماعر" وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا" و"الفلق"، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

بدورها، أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهدافها موقع "الراهب" بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وشدّدت السرايا، في بيان، على أنّ العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال ودفاعاً عن لبنان، معاهدةً الشعب اللبناني على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.

الإعلام الإسرائيلي علّق على العمليات التي نفّذها حزب الله اليوم، ولاسيما تلك التي استهدفت المستوطنات الثلاث للمرة الأولى، مؤكداً أنّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، "قال ونفذ"، إذ إنّ الحزب أطلق عشرات الصواريخ على عدة دفعات نحو مستوطنات لم يتم إخلاؤها.

وسبق أن أكد السيد نصر الله أنّ "تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى استهداف مستوطنات جديدة"، وذلك في الخطاب الذي ألقاه لمناسبة عاشوراء، قبل يومين.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار بلا توقف في الشمال منذ الصباح، بينما أشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى إطلاق مسيّرتين وأكثر من 40 صاروخاً على المنطقة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذار في منطقة "ميرون"، حيث سُمع صوت انفجار كبير، وفي عدد من المستوطنات، بينها "مرغليوت"، "أدميت"، "يعرا"، "عفدون"، "كابري"، وعرب العرامشة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صواريخ من لبنان سقطت في مستوطنة "مرغليوت" و"المطلة" و"كابري و"عفدون"، وسط ورود تقارير عن سماع أصوات انفجارات في "نهاريا".

وأشارت إلى اندلاع حرائق في "نهاريا"، نتيجة استهدافها بصواريخ أُطلقت من لبنان.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على حولا، بينما استهدفت أيضاً بليدا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حولا ومنطقة وادي حسن، وبلدة شبعا. واستهدفت قوات الاحتلال أحراج بلدة الهبارية بالقذائف المضيئة والمدفعية.