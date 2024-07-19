عريضة من مسؤولي الأمن القومي الأميركيين السابقين تطالب بايدن بالتنحي

وأشار الموقع إلى أنّ خبراء السياسة الخارجية، الذين دعموا الرئيس جو بايدن، يتداولون علناً عريضة بين مسؤولي الأمن القومي السابقين الذين عملوا تحت قيادته، قائلين إنه يجب عليه التنحي عن منصب المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي من أجل مصلحة البلاد.

وجاء في الوثيقة بحسب مطلعين، كما نقل "هاف بوست": "مع التقدير العميق لعقود عديدة من قيادتك الملهمة، نعتقد بقوة أن المخاوف المستمرة المحيطة بترشيحك المستمر، والاحتمال المتزايد لفوز دونالد ترامب بالمجمع الانتخابي، تضع إنجازاتك في مجال الأمن القومي - وبلدنا وإرثك – في مستوى غير مقبول من المخاطرة".

وقال مصدر مطلع على الرسالة، إن العريضة تم توزيعها صباح الخميس، وبحلول ذلك المساء اجتذبت عشرات التوقيعات، بما في ذلك توقيعات مسؤولين بارزين سابقين في الأمن القومي.

وأضاف المصدر أن العريضة ستُرسل إلى البيت الأبيض ظهر الجمعة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه بعض كبار القادة الديموقراطيين، إقناع الرئيس بالتخلي عن الترشح لولاية ثانية، في ضوء استطلاعات للرأي غير مواتية بشأن حظوظه في الفوز بمواجهة خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.