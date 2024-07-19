الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 17:49

لبنان: حزب الله يستهدف منظومة الاحتلال الفنية في العباد

لبنان: حزب الله يستهدف منظومة الاحتلال الفنية في العباد
وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهدافها موقع رويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية. 
 
كما ضربت موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا، بالأسلحة الصاروخية أيضاً، محققةً "إصابة مباشرة". وقبل ذلك، استهدفت المقاومة موقع المرج بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة .
 
وأكدت المقاومة أنّ هجماتها جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب والمدنيين، و"دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
 
وكانت المقاومة قد استهدفت، ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وهي مستعمرات "أبيريم"، و"نيفيه زيف" و"منوت".
 
وأكدت، في بيان، أنّ العملية جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات الاحتلال ، ‏وخصوصاً الاعتداءات التي طالت المدنيين ،أمس الخميس، في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا.
 
واستهدفت المقاومة أيضاً مبانٍ يستخدمها جنود "الجيش" الإسرائيلي في مستعمرة المنارة. وجاء في بيان المقاومة أن هذه عملية استهداف مستعمرة المنارة تأتي رداً على ‌‏اعتداءات العدو على "القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية" وخصوصاً الاعتداء على بلدتي حولا ‌‏وبليدا وأصابتها إصابة مباشرة.
 
وتعاهد المقاومة شعبها أنها "عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة".
 
هذه العمليات تأتي عقب كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في 17 تموز/يوليو لمناسبة إحياء العاشر من محرم ذكرى عاشوراء، أكد فيها أن "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".
 
رقم : 1148582
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
19 تموز 2024
دوي انفجار قوي في تل ابيب وبيان للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة
دوي انفجار قوي في تل ابيب وبيان للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة
19 تموز 2024
في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب
في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب
19 تموز 2024
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
18 تموز 2024
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد