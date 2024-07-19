لبنان: حزب الله يستهدف منظومة الاحتلال الفنية في العباد

وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهدافها موقع رويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كما ضربت موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا، بالأسلحة الصاروخية أيضاً، محققةً "إصابة مباشرة". وقبل ذلك، استهدفت المقاومة موقع المرج بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة .

وأكدت المقاومة أنّ هجماتها جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب والمدنيين، و"دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة قد استهدفت، ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وهي مستعمرات "أبيريم"، و"نيفيه زيف" و"منوت".

وأكدت، في بيان، أنّ العملية جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات الاحتلال ، ‏وخصوصاً الاعتداءات التي طالت المدنيين ،أمس الخميس، في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا.

واستهدفت المقاومة أيضاً مبانٍ يستخدمها جنود "الجيش" الإسرائيلي في مستعمرة المنارة. وجاء في بيان المقاومة أن هذه عملية استهداف مستعمرة المنارة تأتي رداً على ‌‏اعتداءات العدو على "القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية" وخصوصاً الاعتداء على بلدتي حولا ‌‏وبليدا وأصابتها إصابة مباشرة.

وتعاهد المقاومة شعبها أنها "عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة".

هذه العمليات تأتي عقب كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في 17 تموز/يوليو لمناسبة إحياء العاشر من محرم ذكرى عاشوراء، أكد فيها أن "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".