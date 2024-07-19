الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 تموز 2024 ساعة 17:51

غينيا توافق على أكبر مشروع لخام الحديد في العالم

غينيا توافق على أكبر مشروع لخام الحديد في العالم
وتمتلك شركة "ريو تينتو" حصة قدرها 53% في مشروع "سيمفر" المشترك، بينما تمتلك الحصة المتبقية شركة "تشالكو آيرون هولدينغ" المملوكة بشكل رئيسي لشركة "الألمنيوم" الصينية.
 
ويتضمن مشروع منجم "سيماندو" للحديد، إنشاء 600 كيلومتر من البنية التحتية لسكك الحديد والموانئ. ومن المقرر أن يصبح "سيماندو" أكبر منجم جديد لخام الحديد في العالم، المادة الخام الرئيسة المستخدمة في صناعة الفولاذ.
 
ويهدف المشروع الضخم إلى إنتاج 120 مليون طن متري سنوياً بحلول نهاية 2025. وقد خصصت شركة "ريو تينتو" في وقت سابق، 800 مليون دولار للتنمية في 2023، وتخطط لاستثمار نحو ملياري دولار سنوياً في عامي 2024 و2025. ويعد المشروع بفوائد اقتصادية كبيرة لغينيا، ويلبي الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد.
 
ويتضمن مشروع "سيماندو" منجمين للحديد، وتطوير شبكة سكك حديد بمئات الكيلومترات، وميناء للمياه العميقة بالقرب من العاصمة كوناكري.
 
وكانت "ريو تينتو" حصلت على أول تصريح لاستكشاف منجم جبال سيماندو في جنوب شرقي البلاد في عام 1997.
 
وقد تمت عرقلة عملية استغلال احتياطيات خام الحديد طوال هذه السنوات، بسبب النزاعات حول حقوق التعدين وشبهات الفساد، فضلاً عن حجم الاستثمارات التي ستُنفذ في منطقة غير ساحلية وبلد يفتقر إلى البنية التحتية. ويحتوي موقع المشروع على أكبر مخزون غير مستغل في العالم باحتياطيات تتجاوز ملياري طن.
 
وستقوم شركة "ريو تينتو"، التي من المتوقع أن تبلغ استثماراتها نحو 6.2 مليارات دولار، ببناء منجم "سيمفر" بالشراكة مع "تحالف" تقوده شركة "شينالكو" الصينية الرائدة في إنتاج الألمنيوم في العالم.
 
ومن المقرر بناء منجم ثان باسم "وينينغ كونسورتيوم سيماندو" من قبل مجموعة صينية أخرى هي شركة "باوو" الرائدة في إنتاج الصلب عالمياً، بالشراكة مع مجموعة "وينينغ" العالمية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
 
وتعتبر دولة غينيا، البلد الأفريقي البالغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة والفقير جداً، غني بالمواد الطبيعية مثل البوكسيت والذهب والألماس.
رقم : 1148584
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
19 تموز 2024
دوي انفجار قوي في تل ابيب وبيان للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة
دوي انفجار قوي في تل ابيب وبيان للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة
19 تموز 2024
في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب
في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب
19 تموز 2024
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تنهار وأفكر بالهجرة إلى هذا البلد
18 تموز 2024
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
بيان السيد السيستاني بشأن الاعتداء على مشاركي عزاء الحسين (ع) بمسقط
18 تموز 2024
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة
18 تموز 2024
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
"وول ستريت جورنال": “إسرائيل” قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل
18 تموز 2024
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
أمين عام الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا
18 تموز 2024
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة
18 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد