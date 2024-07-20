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السبت 20 تموز 2024 ساعة 08:06

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى

هاليفي يدعو نتنياهو إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى
ووفقا لموقع "والا" العبري، بدأت المناقشة حوالي الساعة 11 ليلا، وذكرت المصادر أنه بعد حوالي نصف ساعة من بدء النقاش، وبعد أن قال هاليفي كلامه، أعلن نتنياهو انتهاء اللقاء بسبب تأخر الوقت.

وحضر النقاش أيضا وزير الحرب غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونان بار، ومسؤولون بارزون آخرون في الأجهزة الأمنية.

وذكرت المصادر أن هاليفي أوضح في كلامه أن صفقة تبادل الأسرى ضرورية لتحقيق أهداف الحرب بشكل عام، وخاصة على خلفية النقطة العملياتية التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الآن، وادعى هاليفي إنه لا يوجد ما يمنع "إسرائيل من العودة إلى القتال في غزة، ومن المهم التوصل إلى اتفاق الآن".

وبحسب ما نقله موقع "والا" عن مصدر مطلع: "أوقف نتنياهو النقاش بعد نصف ساعة، بعد وقت قصير من تصريحات رئيس الأركان، وقال إن الوقت تأخر وأنه متعب".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر "أسبن" الأمني: "من المستحيل التوصل إلى اتفاق يكون بعده مجال تعود إليه حماس أو احتلال إسرائيل أو الفوضى. سنتحدث عن كل هذا مع نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن".

وكان قد تعهد نتنياهو قبل يومين خلال جولة أجراها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "بزيادة الضغط" على حماس ومواصلة الحرب للقضاء على الحركة، وقال إن "هذا هو بالضبط الوقت المناسب لزيادة الضغط بشكل أكبر وإعادة جميع الرهائن - الأحياء والأموات - وتحقيق جميع أهداف الحرب"، مكررا القول "سنزيد الضغط على حماس" حسب تعبيره.

وزعم نتنياهو أن "الضغط العسكري وحده" يساعد إسرائيل على دفع صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك خلال الجولة التي جاءت قبل ساعات من مناقشة أخرى لصفقة التبادل يقوم بها مجلس الوزراء في كيان الاحتلال بمشاركة أعضاء فريق التفاوض ومسؤولين في الأجهزة الأمنية.
رقم : 1148687
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