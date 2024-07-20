"نيويورك تايمز": المسيرة التي ضربت "تل أبيب" تبدو نسخة مختلفة عن "صماد 3"

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: هل كانت المسيرة التي ضربت "تل أبيب" نموذجا جديدا عن الطائرات الخفية؟

وتابعت: إذا لم يتم اكتشافها بالفعل فإن ذلك سيكون تطورا مثيرا للاهتمام بالنسبة لمحور المقاومة.



وقالت"نيويورك تايمز": المسيرة تم طلاؤها بلون أغمق للتهرب من الدفاعات الجوية ومجهزة بخزان وقود ومحرك أكبر لإعطائها المدى للوصول إلى "تل أبيب".



واضافت: مسيرة "تل أبيب" كشفت عن ضعف في نوع من الأسلحة قد يلعب دورا رئيسيا في حرب يخشاها الإسرائيليون مع حزب الله في لبنان.



ویذکر: ان "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة بمنطقة يافا المحتلة في تل ابيب".



ووقع انفجار ضخم في تل أبيب، نتيجة سقوط مسيرة قرب السفارة الأمريكية، فجر امس الجمعة أدى إلى سقوط قتيل ومصابين، وفق بيان "جيش" الاحتلال الصهیوني.