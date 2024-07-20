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السبت 20 تموز 2024 ساعة 09:48

قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية

قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
وقال سعيد من برج الخضراء في الجنوب التونسي (927 كلم عن العاصمة) في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك ''حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد ولا مجال إلا أن تقول إنني لبيت النداء.. ومن برج الخضراء أعلن رسميا ترشحي للرئاسية يوم 6 أكتوبر لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".

وأضاف أنه اختار إعلان ترشحه لسباق الرئاسة من برج الخضراء لرمزية المكان. وقال "اخترت هذا المكان لأنه يعبق برائحة النضال.. برج الخضراء رمز المناعة والصمود والعلو والشموخ.. اخترت هذا المكان للتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب وستبقى موحدة ..''.

وبرج الخضراء هي آخر نقطة في التراب التونسي جنوبا على الحدود مع كل من ليبيا والجزائر. وكانت تسمى في عهد الاستعمار 'فور سان'.

ودعا سعيد التونسيين الذين سيقومون بتزكية المترشحين إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطات. وقال إن ''البعض سقط عن وجوههم القناع والبعض الآخر سيسقط عنهم في قادم الأيام"، محذرا أيضا من تلقي الأموال من أي جهة كانت، قائلا ''من قبل بمليم واحد فأنا منه براء إلى يوم الدين''.

كما دعا إلى "عدم شخصنة السلطة" لأن القضية اليوم تتعلق بتونس، مضيفا أن ''الجميع مارّون عابرون وتونس ستبقى".

وكان قيس سعيد قد فاز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات في انتخابات أكتوبر 2019 من دون أن ينتمي لأي حزب ولم تدعمه أي جهة على خلاف بقية المرشحين في تلك الانتخابات.
رقم : 1148714
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