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السبت 20 تموز 2024 ساعة 09:54

مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش

مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وصول نتنياهو إلى منطقة معبر رفح الحدودي قبل يومين، عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المصدر أن مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.

وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة.

وكانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت سيطرة الإحتلال على الجانب الفلسطيني منه، محملة الاحتلال مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
رقم : 1148719
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