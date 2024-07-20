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السبت 20 تموز 2024 ساعة 10:00
كتائب القسام بطولكرم تفجر عبوة ناسفة بمركبة إسرائيلية
وأكدت كتائب القسام وقوع 4 إصابات مباشرة لجنود الاحتلال الذين كانوا يستقلّون المركبة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1148721
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