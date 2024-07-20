كتائب القسام بطولكرم تفجر عبوة ناسفة بمركبة إسرائيلية

إسلام تايمز (فلسطين) - قالت كتائب القسام في بيان صادر اليوم السبت إن "مجاهديها في محافظة طولكرم بالضفة الغربية تمكنوا عصر يوم الأربعاء المُنصرم 17 يوليو/تموز 2024م من تفجير عبوة ناسفة بمركبة لجنود الاحتلال زُرعت مسبقا بين قرية برطعة ومغتصبة حرميش".