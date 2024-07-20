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السبت 20 تموز 2024 ساعة 10:06

في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثامين 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً بمخيم جباليا وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة وجنوباً، وفجرت قوات الاحتلال أحياء سكنية غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعيتها المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال وهو يقود دراجة هوائية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 فلسطينياً، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
رقم : 1148723
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