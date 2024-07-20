غوتيريش يحيل فتوى انتهاكات وتجاوزات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة

وقال غوتيريش في بيان نقلته وكالة وفا اليوم: “إن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن”، مشيراً إلى أنه يجب على جميع الأطراف الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضاً من مجلس الأمن اتخاذ الإجراء لإنهاء الاحتلال، حيث نصت الفتوى على أنه “يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.