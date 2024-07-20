الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 تموز 2024 ساعة 11:18

حماس تطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري لوقف الإجرام الإسرائيلي

حماس تطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري لوقف الإجرام الإسرائيلي
وعدّت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وحب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، “رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير”.

وأشارت حماس إلى أن الساعات الـ24 الماضية، شهدت ارتقاء عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، “وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله”.

وأضافت حماس في بيانها: “الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية”.

كما طالبت بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.

وكانت محكمة العدل الدولية طالبت في جلسة علنية، يوم أمس الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
رقم : 1148757
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
20 تموز 2024
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
20 تموز 2024
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
20 تموز 2024
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
20 تموز 2024
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
20 تموز 2024
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
20 تموز 2024
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
20 تموز 2024
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
19 تموز 2024
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
19 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد