حماس تطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري لوقف الإجرام الإسرائيلي

وعدّت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وحب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، “رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير”.



وأشارت حماس إلى أن الساعات الـ24 الماضية، شهدت ارتقاء عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، “وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله”.



وأضافت حماس في بيانها: “الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية”.



كما طالبت بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.



وكانت محكمة العدل الدولية طالبت في جلسة علنية، يوم أمس الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.