الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 تموز 2024 ساعة 11:32

الرّد الفلسطيني على قرار الكنيست هو السّحب الفوري للاعتراف بالكيان

الرّد الفلسطيني على قرار الكنيست هو السّحب الفوري للاعتراف بالكيان
وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية في تصريحٍ صحافي، أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.

ولفتت إلى أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالًا للعنصرية الصهيونية وجرائم الحرب التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.

وأكدت أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست "الإسرائيلي" هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بـ"إسرائيل"، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع "إسرائيل" والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع "إسرائيل" باعترافها بدولة فلسطين.

يذكر انه تبنى "كنيست" الاحتلال الصهيوني الخميس الماضي، قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه ۹ نواب فقط.
رقم : 1148762
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
20 تموز 2024
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
20 تموز 2024
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
20 تموز 2024
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
20 تموز 2024
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
20 تموز 2024
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
20 تموز 2024
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
20 تموز 2024
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
19 تموز 2024
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة
19 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري
دخول "أنصار الله" إلى المعادلات السياسية للمنطقة عبر بوابة بغداد