نجل شارون: قرارات قادة "اسرائیل" أسوأ من قرارات مجموعة من القردة

وأشار شارون إلى أنه يمكن لنتنياهو وأعضاء الكابينت الحديث وكأنهم يعلمون ويفهمون ما يحدث وما يفعلونه، لكن كان بإمكان أي قرد في حديقة حيوان أن يعمل بصورة أفضل منهم.

وأضاف، " "إسرائيل" تحترق من إطلاق الصواريخ من قبل حلفاء إيران؛ وحينما نرى الرد "الإسرائيلي" نراه ضعيفًا".



وتابع، "مدن "إسرائيل" تحترق ليس فقط في تل أبيب، بل في سديروت وكريات شمونا وحرفيش وإيلات أيضًا.



وطلب شارون بوقاحة "إحراق مدن في إيران"، واقترح بسذاجة القيام بهذه "المهمة" من أماكن أخرى بدلا عن الاراضي المحتلة.



ووجه رسالة لحكومة نتنياهو قائلًا: "كفى ضعف فإما أن نكون أقوياء أو أن نكون خرقة بالية " ممسحة" ولا يمكن شراء الهدوء بالضعف ولا تحقيق الانتصار باحتواء العمليات ضد "إسرائيل"".



وختم قائلًا: "هذا واقع سيء لكنها الحقيقة: لقد وصلنا إلى مستوى متدنى جدا، دولة اليهود تُدار من قبل مجموعة اتخذت قرارات أسوأ من قرارات مجموعة من القردة في حديقة الحيوان". تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط.

