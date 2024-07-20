الخارجية الايرانية: الزوال الوجهة الأقرب والنهائية للكيان الصهيوني

وأضاف، مع إغلاق المدارس وإيواء النازحين في المباني والمدارس التعليمية، لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي الارهابي باعتبارها أهدافا للحرب تحت ذرائع كاذبة وواهية، وقام مؤخرا باستهداف "مدرسة الفلاح" التابعة للأونروا والتي تأوي آلاف النازحين بمنطقة الزيتون وارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.



وتابع، ينبغي على قادة كيان الفصل العنصري المجرمين ومؤيديهم الغربيين أن يعلموا أن أيّا من هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن تعوض عن إخفاقاتهم الاستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم.



وأضاف، كيان ليس لديه سوى اللجوء الى الجريمة من أجل البقاء، فالفناء هو وجهته الأقرب والنهائية.

