عدد الشهداء في قطاع غزة يرتفع الى 38 ألفا و919 شهيدا

وفقا لقناة الجزيرة ، فإن وزارة الصحة في غزة افادت في اخر بيان لها بأن عدد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع الى 38 ألفا و919 شهيدا، إضافة الى 89 ألفا و622 مصابا منذ العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 37 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.



وأضافت الوزارة أن بعض الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع وقوات الاحتلال تمنعهم من تقديم الإغاثة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن 6 شهداء بينهم الصحفي محمد ابوجاسر وعائلته، هي حصيلة قصف طائرات الاحتلال الحربية لمخيم جباليا اليوم.



وباستشهاد الصحافي الفلسطيني محمد ابو جاسر، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 161 صحافيا، وفق ما اعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



إلى ذلك، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، شهيدة حامل في شهرها التاسع، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزلها.



وجرى تحويلها فورا إلى قسم العمليات، حيث باشر أطباء النساء والولادة عملية عاجلة وناجحة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين حيا ونقله إلى قسم حضانة مستشفى "شهداء الأقصى".