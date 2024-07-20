الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 تموز 2024 ساعة 14:42

الجزائر توجه انتقادات لآليات تسيير الاتحاد الأفريقي

الجزائر توجه انتقادات لآليات تسيير الاتحاد الأفريقي
وفي التفاصيل، دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى اعتماد رؤية استراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الاتحاد الأفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين. 
 
وفي كلمته على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الغانية أكرا، قال عطاف: "إنّنا أحوج ما نكون اليوم إلى تحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات، أي إلى رؤية تحفظ كرامتنا، وتصون سيادتنا، وتعلي مصالحنا وأولوياتنا''.
 
في هذا الإطار، جدّد دعم الجزائر لـ "مسوّدة فبراير 2023" التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات، مشدّداً على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الأفريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.
 
وأكّد عطاف أنّ التنظيم والتأطير الحالي لشبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الأفريقي مع العالم الخارجي، أضحى "يمسّ بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظّمتنا القارية"، خاصةً وأنّ شبكة الشراكات هذه "باتت تتوسّع وتتمدّد في الآونة الأخيرة، من دون أن يكون للدول الأعضاء قول فصل في ذلك".
 
وأشار الوزير الجزائري إلى أنّ الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحدّ ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها. 
 
وأضاف متسائلاً: "أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدّد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع من دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ، حين يجري التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقّف ما يقرّه المانحون؟".
 
أسف لانسداد مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي
في السياق، أعرب عطاف عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو المشروع الذي من شأنه، بحسب الوزير، أن ينظّم الشراكات التي أقامها الاتحاد الأفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمّعات إقليمية.
 
وتابع أنّ ما يزيد من حدّة الأسف، هو أنّ هذا الانسداد مردّه "رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظّمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية الأفريقية – تيكاد".
 
وبعد أن جدّد موقف الجزائر المؤكّد بأنّه لا مكان لهذا المنطق في منظمة الاتحاد الأفريقي، ذكّر عطاف بأنّ هذه المنظمة "بُنيت لتجمع لا أن تقصي، ووُضعت لتوحّد لا أن تفرّق، وأقيمت أسسها من أجل لمّ شمل الدول والشعوب الأفريقية، لا من أجل تشتيتها وتمزيقها".
 
لضمان تمويل ذاتي مستدام
من جهة أخرى، تطرّق وزير الخارجية إلى ملف القضايا المالية والإدارية، إذ أكّد ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام للمنظّمة القارية بموارد أفريقية "لضمان استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها".
 
وفي هذا الصدد، رحّب عطاف بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمئتي مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف "الهام".
 
كما أكّد ضرورة "الامتثال الصارم" للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية للاتحاد الأفريقي، وذلك "منعاً للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثّلين الدائمين".
 
لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين
كذلك، شدّد عطاف على ضرورة عدم الاكتفاء بالحصول على مناصب العضوية في المؤسسات الإقليمية الدولية، ومن بينها مجموعة العشرين، لأنّ العضوية ليست هدفاً في حدّ ذاتها، وإنّما الأصل هو "تحقيق مصالح شعوب القارة الأفريقية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً".
 
في هذا السياق، أكّد الوزير الجزائري دعم الجزائر لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في شهر أيلول/سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين، وتحديد الأهداف والأولويات المراد تحقيقها، بعدما حصل الاتحاد القاري على العضوية في هذه المجموعة.
 
وقال إنّ "حصول قارتنا على عضوية دائمة في مجموعة العشرين يُعدّ مكسباً ثميناً واستراتيجياً بأتمّ معنى الكلمة"، مشيراً إلى ضرورة التعمّق في التفكير بشأن كيفية توظيف ذلك لخدمة أولويات وتطلّعات القارة الأفريقية في مختلف مجالات النمو والتنمية. 
 
وستخصّص الدورة الـ 45 لتنفيذية الاتحاد الأفريقي، لبحث مجموعة من المسائل المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للاتحاد، إضافةً إلى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل الأفريقي المشترك.
 
ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي. وتمثّل المجموعة 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وتشمل ثلثي سكان العالم.
رقم : 1148783
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
20 تموز 2024
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
20 تموز 2024
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
20 تموز 2024
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
20 تموز 2024
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
20 تموز 2024
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
20 تموز 2024
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
20 تموز 2024
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
20 تموز 2024
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
19 تموز 2024
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري