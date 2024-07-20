المقاومة تفجّر عين نفق بقوة للاحتلال في رفح

في هذا الإطار، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّن مجاهديها من استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقاً في تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأكدت كتائب القسّام تفجير عين النفق بأفراد القوة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

بدورها، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، موقع "ناحل عوز" العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي بعدد من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في "غلاف غزة"، جنوبي شرقي قطاع غزة.

أما كتائب شهداء الأقصى فاستهدفت مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بعدد من قذائف "الهاون".

في غضون ذلك، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهدافها مقراً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة في "نتساريم"، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد عن استهدافها قوات الاحتلال المتمركزة في "نتساريم"، بصواريخ "107".

وأصدر أبو خالد، المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً أعلن فيه تفجير ناقلة جند إسرائيلية، واشتعالها وإيقاع من فيها بين قتيل ومصاب، وذلك في محيط كفّ المشروع، شرقي رفح.

وأكد أبو خالد مواصلة دكّ مواقع الاحتلال وتجمّعاته بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، مشيراً إلى استهداف وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم قوات الاحتلال جنوبي شرقي رفح.

وشدّد أبو خالد على أنّ القذائف أصابت أهدافها، وأحدثت أضراراً في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما أكدت قوات الشهيد عمر القاسم استهدافها ناقلة جند إسرائيليةً بقذيفة "RPG" في منطقة "لفة بدر" في حي تل السلطان، غربي رفح.

وأعلنت كتائب القسّام استهدافها صباح أمس الجمعة دبابة "ميركافا 4" إسرائيليةً، بقذيفة "الياسين 105"، في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وذلك في عملية مشتركة نفّذتها مع سرايا القدس.

وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قبل يومين، أنّ "حماس ما زالت تمتلك صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى تل أبيب والقدس".