الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 تموز 2024 ساعة 14:55

المؤتمر العربي يرحّب بقرار "العدل الدولية": يرسّخ حق الشعب الفلسطيني

المؤتمر العربي يرحّب بقرار "العدل الدولية": يرسّخ حق الشعب الفلسطيني
ويضمّ المؤتمر العربي العام كلّاً من المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي - الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية.
 
وأصدر المؤتمر بياناً أشاد فيه بتوصية المحكمة "رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة التي تنتهك القانون الدولي"، إذ إنّ هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف عن المحكمة بشأن  الاحتلال المستمر منذ عام 1967 لأراضٍ فلسطينية، وعدّه احتلالاً غير قانوني.
 
وإذ شدّد المؤتمر العربي العام على أنّ هذا القرار منقوص، فإنّه أكد أنّه يحظى بأهمية لأنّه يكشف ادعاءات الاحتلال الكاذبة ويدحض سرديته بيهودية كامل تراب فلسطين.
 
ورأى أنّ هذا القرار يرسّخ حق الشعب الفلسطيني بجزء من أرضه كمقدمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني، مشدداً على أنّ اعتراض الاحتلال وراعيته الولايات المتحدة عليه "يُعدُّ دليلاً واضحاً على أهميته وإسهامه في استفادة الشعب الفلسطيني منه في معركته النضالية أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي".
 
ودعا المؤتمر العربي العام الدول العربية إلى المجاهرة بتبني هذه التوصية، والعمل الدؤوب لتحويلها إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه، وخصوصاً  ما نص عليه القرار من ضرورة تنفيذ المادة الـ49 من اتفاقية جنيف، التي تقضي بمنع الاحتلال من الاستيطان في الضفة والقدس وعدم تهجير الفلسطينيين من الأراضي التي احتلها عام 1967.
 
ورحّب أيضاً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحويل هذه التوصية لإقرارها في الأمم المتحدة، "بما يحول دون استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويضع حداً  للإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين". 
 
وكان رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أكد أمس السبت، أنّ ممارسات الاحتلال وسياساته تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ"إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
 
كذلك، شدّدت محكمة العدل الدولية على أنّ "إسرائيل" مارست سلطتها بصفتها "قوة احتلال (في الأراضي المحتلة عام 1967) بعيداً عن القانون الدولي"، مؤكدةً أنّ استمرار احتلال هذه الأراضي لفترة زمنية طويلة "لا يغيّر وضعها القانوني".
 
وأكدت أيضاً أنّها غير مقتنعة بأنّ توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس "مبرّر"، وأنّها تعدُّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي.
رقم : 1148787
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
هجمات جديدة في البحر الأحمر واصابة سفينة شحن
20 تموز 2024
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
في اليوم الـ 288 للعدوان… شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
20 تموز 2024
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
مصر تنفي شائعة وصول نتنياهو لمعبر رفح عبر مطار العريش
20 تموز 2024
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
قيس سعيد يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية ثانية
20 تموز 2024
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
تقارير: ارتفاع نسبة الهجرة الدائمة للمستوطنين إلى 285%
20 تموز 2024
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
20 تموز 2024
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
استطلاع: نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب بايدن من الانتخابات
20 تموز 2024
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
"أمبري" للأمن البحري: نحقق في حادثة على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن
20 تموز 2024
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
الأمن الإيراني: استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي جنوب شرق إيران
19 تموز 2024
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق
19 تموز 2024
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
في اليوم الـ287 للعدوان على قطاع غزة.. طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته تواصل عدوانها على مدنيي غزة ورفح
19 تموز 2024
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
إعلام عبري: "نتنياهو" قد يلغي زيارته إلى واشنطن بعد وقوع انفجار في "تل أبيب" اليوم
19 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري