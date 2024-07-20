العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً عسكرياً للاحتلال في حيفا

وأشارت المقاومة، في بيان، إلى أن العملية تأتي استمراراً "لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلها في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ"، مؤكدةً استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت، الأربعاء، توجيهها ضربة في وقت سابقٍ، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي للاحتلال" في مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة "إيلات".