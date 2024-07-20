عشرات الشهداء في استهداف الاحتلال منازل في غزة

وارتقى شهيد من جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الحشاشين شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال النار على غربي المدينة، بينما شنّت مدفعيته قصفاً متواصلاً على وسطها، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات نسف للمباني.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع أيضاً، ارتقى شهيد آخر بعدما استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيلية وهو يقود دراجةً هوائية.

وتركّز القصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على المنطقة الوسطى في قطاع غزة، ولا سيما مخيم النصيرات، كما أكد مراسل الميادين. وارتقى في النصيرات 8 شهداء على الأقل، بينما أُصيب أشخاص آخرون، من جراء استهداف الاحتلال منزلا.

وأضاف مصدر أنّ 3 أشخاص استشهدوا، بينما جرح 5 آخرون، في إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج، وسط قطاع غزة أيضاً.