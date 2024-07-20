روسيا تحذر النرويج من عسكرة هذه المنطقة..

وقالت: "علّقنا مرارا على زيادة النرويج قدراتها العسكرية، وتكثيف تدريبات قواتها وأنشطتها العسكرية في إطار مساعي "الناتو" لتعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي".

وأضافت: "يعلنون في الناتو أن المناطق الشمالية من النرويج المتاخمة للحدود الروسية أصبحت محصنة وجيدة التسليح في إطار الحلف، فيما تؤكد أوسلو اهتمامها بالاستقرار الإقليمي".

وتابعت: "أود أن أشير إلى أن عسكرة شمال النرويج لن تؤدي إلى تعزيز الأمن، بل سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تصعيد التوتر".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع النرويجي إيريك كريستوفرسن إنه سيتعين على "الناتو" تسريع الاستعدادات لمواجهة محتملة مع روسيا.