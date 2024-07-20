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السبت 20 تموز 2024 ساعة 17:39

المنتجات الايرانية تعود لاسواق البحرين بعد عقد من الزمن

المنتجات الايرانية تعود لاسواق البحرين بعد عقد من الزمن
ويمكن رؤية البضائع الإيرانية وخاصة الألبان مرة أخرى في محلات السوبر ماركت في البحرين بعد عقد من الزمن .
رقم : 1148814
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