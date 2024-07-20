مادورو يبدأ حملته الانتخابية للرئاسة بسيارة إيرانية

ويظهر في الفيديو مادورو وهو يستخدم تطبيقا لطلب السيارات، ومن ثم تحضر سيارة ايرانية من طراز "تارا" لتقله الى المكان الذي سيلقي فيه خطاب حملته الانتخابية .

يبدو أن السيارات الإيرانية لقيت استحسانا في الاسواق الفنزويلية.