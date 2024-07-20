"بلومبرغ": انتخاب رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية يحبط خطط ماكرون

ووفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية، فقد حصل إريك كوكريل، على 29 صوتاً في اللجنة، متغلباً على فيرونيك لواغي، التي حظيت بدعم حزبها اليميني الجمهوري ومجموعة ماكرون، بـ 26 صوتاً، وجان فيليب تانجوي من التجمع الوطني اليميني المتطرف بـ 18 صوتاً.

وتلعب اللجنة المالية، التي يقودها تقليدياً عضو من حزب معارض، دوراً رئيسياً في اعتماد الميزانية الفرنسية في البرلمان. كما تشرف على كيفية إنفاق الحكومة للأموال العامة. ويمكن للجنة أيضاً عرقلة التشريعات، إذا رأت أنها تضع ضغوطاً كبيرة على المالية العامة، وفق الوكالة.

وقال كوكريل إن "حزب ماكرون حاول اختيار المعارضة التي يفضلها من خلال التعاون مع يمين الوسط".

كذلك، أكد في تصريحات تلفزيونية بعد التصويت: "أشعر بفخر أكبر عندما أقول إنّ هذه المحاولة أحبطت لأنها تتعارض تماماً مع الروح السائدة، أن يكون رئيس لجنة المالية من المعارضة، وبالتالي يكون الضامن للسيطرة على الميزانية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وقبل أيام، أُعيد انتخاب يائيل براون بيفيه العضو في كتلة الوسط، بزعامة ماكرون، رئيسةً للجمعية الوطنية الفرنسية لولاية ثانية مدتها خمسة أعوام، بأغلبية 220 صوتاً في مقابل، أندريه شاسين، الذي حصل على 207 أصوات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنّ حزب ماكرون استطاع تشكيل تحالفٍ موقت، وصفته بـ"تحالف اللحظة الأخيرة"، مع مشرعين ونواب من يمين الوسط، لإعادة انتخاب بيفيه والفوز على شاسين اليساري.