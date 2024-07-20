للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف مستوطنة "دفنا" بعشرات صواريخ الكاتيوشا

وأكدت المقاومة أنّ مجاهديها أدخلوا مستوطنة "دفنا"، إلى "جدول النيران للمرة الأولى، لتصبح بذلك هدفاً جديداً من أهداف المقاومة".

يأتي ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.‏

ونفّذ حزب الله، أمس الجمعة، 16 عملية عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وانتشار جنوده عند الحدود الفلسطينية - اللبنانية، واستهدف فيها 3 مستوطنات هي "أبيريم" و"نيفيه زيف" و"منوت" ‏للمرة الأولى، كما أدخل فيها صاروخ "وابل" للمرة الأولى، وهو صاروخ ثقيل من عائلة صواريخ "بركان"، لكن زنته وقدرته التدميرية أكبر، ومن صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان.

وأتت تلك العمليات دعماً لقطاع غزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية، وخصوصاً الاعتداءات التي طالت المدنيين في مجدل سلم وشقرا وصفد البطيخ وحولا ‌‏وبليدا.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد في الـ17 من تموز/يوليو الحالي، في مناسبة إحياء العاشر من محرّم، أنّ "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".