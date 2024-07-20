إصابة 4 سوريين بشظايا صاروخ إسرائيلي جنوب لبنان

وقال مصدر ميداني إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة عند منطقة سهل الخيام بجانب برج الملوك في جنوب لبنان".

وأوضح المصدر أن "الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة وإصابة 4 مواطنين سوريين بشظايا الصاروخ كانوا في خيمة مجاورة للسيارة".

ولفت إلى أن "الإصابات طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا متسببا بنشوب حريق كبير في المنطقة كما طاول القصف المعادي أطراف بلدة طلوسة جنوبي لبنان".

وأعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه وإصابة مباشرة.