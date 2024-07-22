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الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 07:13
هزة أرضية في ديمونا جنوب فلسطين المحتلة
وبحسب المصادر "شعر السكان بهزة أرضية في منطقة ديمونا".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1149091
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