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الاثنين 22 تموز 2024 ساعة 08:02

٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة

٩١ شهيد و ٢٥١ جريح خلال اسبوع.. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات 63 مرة
ووصلت عدد مرات قصف المخيم بالطائرات المقاتلة والدبابات والزوارق الحربية 63 مرة، وراح ضحية هذا القصف 91 شهيداً و251 جريحاً، أكثر من 75% من الضحايا وصلوا إلى المستشفيات وجثامينهم وأجسادهم محروقة حرقاً، جراء استخدام الاحتلال للأسلحة الحرارية والكيماوية

ومخيم النصيرات للاجئين هو واحد من المخيمات المأهولة بالسكان ويوجد فيه حالياً 250,000 مواطن ونازح.

ويتعرض المخيم للقصف الهمجي من الاحتلال "الإسرائيلي" دون مراعاة لحالة الاكتظاظ داخله ، حيث أن الاحتلال يتعمد قصف الأحياء والمنازل المأهولة بالسكان، والعمارات والأبراج السكنية، ويتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والإصابات، وكانت أفظع مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال السبعة أيام الماضية هي مجزرة مدرسة الرازي بالمخيم والتي راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المروعة ضد المدنيين في المخيم النصيرات على وجه التركيز، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية.

وحمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين، محملهم كامل المسؤولية عن استخدام الاحتلال للأسلحة الحرارية والكيماوية التي تؤدي إلى حرق أجساد الشهداء والجرحى.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
رقم : 1149100
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