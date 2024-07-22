وزير الداخلية الايراني يصل بغداد

ولدى وصوله مطار بغداد الدولي ، كان في استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.



وبالاضافة الى مشاركة وزير الداخلية الايرني في مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، فانه من المقرر ايضا اجراء محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد ومتابعة الأمور المتعلقة بمراسم الأربعين الحسيني والإمكانات المتوفرة لذلك.



وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين،سيجري وحيدي محادثات مع وزراء البلدان المشاركة في هذا المؤتمر الإقليمي في مجال التعاون الثنائي لمحاربة تهريب المخدرات بالمنطقة.



هذا وينعقد مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات اليوم الاثنين بحضور وزراء الدول الأعضاء ورؤساء شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية والأردن والكويت وتركيا ومصر وسوريا ولبنان.



وانطلقت يوم السبت الماضي في العاصمة بغداد فعاليات الاجتماعات التحضيرية للوفود الدولية المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات تحت شعار "بالتعاون ووحدة الهدف نقضي على المخدرات".

