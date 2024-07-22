بماذا وصف العراق العدوان 'الإسرائيلي' على اليمن؟

وقالت الوزارة في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية، منها ميناء الحديدة وشركة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين".



وأضافت أن "هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، وتحمل الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن أي تصعيد عسكري في المنطقة".



ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الخطيرة".



وتعرضت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، أول أمس السبت، الى غارات مكثفة اسفرت عن سقوط ضحايا.