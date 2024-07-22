مواجهات واعتقالات في عدد من مدن الضفة المحتلة

واندلعت مواجهات في إثر اقتحام قوات من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة في شرقي مدينة بيت لحم حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل.



من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في عدة أحياء منها “حي نزال”، وقرب مدرسة فلسطين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين ونكلت بهم بعد اقتحام بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية.



وتعمدت الاحتلال أثناء الاقتحام تخريب الممتلكات العامة والخاصة، دفعت واصطدمت عدد من مركبات المواطنين.



واظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، تنكيل قوات الاحتلال بعدد كبير من الشبان في البلدة، والذين جرى احتجازهم على قارعة الطريق ومن ثم اعتقالهم، وفق ما أخبر شهود عيان.



وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال المدينة، وسط الضفة الغربية المحتلة.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدتين، دون أن يبلغ عن إصابات.



وبين أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل ترمسعيا، ودققت في هويات المارة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.