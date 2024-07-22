12 شهيدا بقصف مكثف على المناطق الشرقية من خان يونس

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها قوله باستشهاد 12 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات إثر غارات قصف طائرات الاحتلال الحربية المناطق الشرقية من مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها.



وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدا وعددا من الجرحى إثر قصف منزل في حي الشيخ ناصر وسط خان يونس.



ونقل مسعفون جثمان طفلة استشهدت إثر قصف الاحتلال منزل عائلتها في بلدة بني سهيلا شرقا، إلى مستشفى ناصر الطبي.



كما انتشلت فرق الإسعاف شهيدة وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لمنزل عائلة جاد الله غرب مدينة خان يونس.



ونسف جيش الاحتلال مربعين سكنيين في منطقتي تل السلطان والحي السعود غرب مدينة رفح، وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في المكان.



ويشهد وسط القطاع تحليقا مكثفا لطائرات "كواد كابتر" المسيرة، تحديدا في أجواء مخيم النصيرات.



وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، استشهاد الطفلة مريم مصطفى الخطيب متأثرة بإصابتها جراء قصف شقة في مخيم النصيرات.



وشمالا، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وثالثة شرق المدينة.



وقال مراسل (وفا)، إن الغارات استهدفت منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى المنطقة بسبب خطورتها.



وانتشل مسعفون من الهلال الأحمر، 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف صاروخي لشقة سكنية تعود لعائلة البطش في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.



كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في محيط مسجد علبين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.