إسرائيليون يتظاهرون بمطار 'بن غوريون' قبل سفر 'نتنياهو' لواشنطن

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، دعا المشاركون في المظاهرة نتنياهو إلى عدم القيام بالزيارة حتى يوقع على اتفاق لإطلاق سراح 120 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة في غزة.



وتواجدت في مكان المظاهرة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال لفض المتظاهرين، وفق قناة “كان” الإسرائيلية.



وفي السياق، وقعت مواجهات بين معارضي ومناصري نتنياهو في تل أبيب خلال مظاهرات تطالب بإنجاز الصفقة وإسقاط حكومته.



وذكرت “كان” أن مئات الإسرائيليين تجمعوا قبالة مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل قبل مغادرته إلى واشنطن، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة.



ويغادر نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن، في أول زيارة له منذ تشكيله الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم غد الثلاثاء، ويلقي كلمة أمام الكونغرس الأربعاء المقبل.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة لإبادة مواطنيه الفلسطينيين، أسفر عن أكثر من 38 ألفا و983 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.