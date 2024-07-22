بوريل: عملية إخراج الحطام من غزة من أجل إعادة الإعمار ستتطلب 10 سنوات

وحضّ كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، نتنياهو على أن يحترم القانون الدولي واوضح قائلا، علينا مناقشة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.



وأضاف بوريل، ما نراه في غزة أزمة إنسانية لا يمكن احتمالها وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي بالقول: لا يمكن مواصلة التعاون مع "إسرائيل" بشكله الطبيعي في ظل الوضع الاستثنائي الحالي.



وخلال مؤتمر صحافي في بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل ،ان عملية إخراج الحطام من غزة من أجل إعادة الإعمار ستتطلب 10 سنوات.